يواجه الرئيس التنفيذي في نادي الاتحاد عبدالوهاب عابد أزمة توقيع عقود مع عدد من مدربي الفئات السنية والإداريين ليتسنى لإدارة النادي تسجيلهم في اتحاد القدم، وذلك بحسب تأكيد مصادر خاصة لـ«عكاظ».وأشارت المصادر ذاتها إلى أن لجنة المسابقات، في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اشترطت على الأندية رفع عقود المدربين والإداريين إلكترونياً، وهي الخطوة التي حدت من وجودهم على مقاعد البدلاء في الجولات الماضية في بعض الدرجات.بدورها، وجهت «عكاظ» السؤال للمدير التنفيذي بالعميد عبدالوهاب عابد لأخذ تعليقه على أزمة العقود في الفئات السنية وفتح المجال أمامه للرد والتوضيح، إلا أنه فضل تأجيل الرد إلى وقت لاحق.وأفادت المصادر، أن الإدارة الاتحادية تبذل جهودها لإغلاق الأزمة وحلها قبل بداية دوري فئة الشباب نهاية الأسبوع الحالي. ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تحركات حثيثة من قبل عدد من المدربين لتجديد رخص التدريب حتى يتسنى لهم الوجود على مقاعد البدلاء.