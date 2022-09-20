يبدأ المنتخب السعودي تحت 23 عاماً تدريباته بمعسكر كرواتيا، الذي يمتد حتى الثلاثاء 27 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك عقب وصوله مساء أمس (الإثنين). يأتي ذلك ضمن مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في العام 2024.وكان «الأخضر الأولمبي» أجرى حصتين تدريبيتين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض قبل مغادرته في وقت مبكر صباح أمس (الإثنين) إلى كرواتيا، وركز على الجانب اللياقي، على أن يبدأ تطبيق الجوانب الفنية والتكتيكية في معسكر كرواتيا.هذا وسيحل منتخبنا الوطني ضيفاً على منتخب كرواتيا في افتتاح الدورة الودية بعد غد (الخميس)، على أن يلاقي منتخب مقدونيا الشمالية (الإثنين) القادم.