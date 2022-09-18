يبدأ مدرب المنتخب السعودي رينارد، تحضيراته الفنية للمواجهة الودية الأولى أمام الإكوادور على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا ضمن المرحلة الإعدادية الثانية في مدينة أليكانتي الإسبانية التي تحتضن معسكر «الأخضر» الذي انطلق أمس (السبت) ويستمر حتى الثلاثاء 27 من شهر سبتمبر الجاري بخوض اللقاء الودي الثاني أمام منتخب أمريكا في إطار التجهيزات لكأس العالم في قطر 2022.وكانت بعثة الصقور الخضر وصلت لمعسكر أليكانتي مساء أمس، وضمت البعثة 26 لاعبًا هم: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، أحمد بامسعود، علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كنو، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، فراس البريكان، وهارون كمارا.وسيركز المدرب رينارد على خلق المزيد من الانسجام بين اللاعبين ومنح الفرصة للعناصر العائدة والجديدة في قائمة الأخضر الحالية للظهور فنيًا من خلال المعسكر الحالي، يتقدمهم اللاعبون نواف العابد، وفهد المولد، وهارون كمارا، وهيثم عسيري، وأحمد بامسعود، ورياض شراحيلي، وعوض الناشري، والحارس نواف العقيدي، والاستفادة من المباراتين الوديتين.يذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم 2022، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.موعدَا وديّتي الأخضر:الإكوادورالجمعة 2022/9/23أمريكاالثلاثاء 2022/9/27