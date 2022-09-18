يقف الجهازان الإداري والفني لفريق الوحدة بعد غد (الثلاثاء) على الأسباب التي أدت لخسارة الفريق مباراته الماضية أمام الهلال في الشوط الثاني بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وكيفية معالجة الأخطاء التي وقعت دفعة واحدة في الشوط الثاني، وأغضبت المدرج الوحداوي.وقد أعد الجهاز الفني برنامجًا فنيًا خلال فترة التوقف القادمة، إذ سيخضع جميع اللاعبين إلى تدريبات صباحية وأخرى مسائية وإجراء وديتين الأولى يوم الأحد القادم أمام الاتحاد بجدة، والثانية ستحدد لاحقًا بعد مخاطبة ناديي وج وحراء. وكانت جماهير الوحدة قد طالبت بوجود حلول فنية عاجلة لخط الهجوم العاجز عن التسجيل، خصوصًا رأس الحربة دافيد بوغبل، الذي لم يقدم حتى الآن أي مستوى مقنع وصائم عن التسجيل.وستكون مباراة الوحدة عقب فترة توقف الفيفا أمام الاتفاق يوم السبت على ملعب الشرائع بمكة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.