أكد لـ«عكاظ» مدرب الهلال دياز أن فريقه لم يظهر في الشوط الأول بشكل جيد، نظراً للتكتل الدفاعي الجيد لفريق الوحدة، موضحًا أنه لم يتم أخذ قرارات جيدة بشأن بناء الهجمات وإنهائها من وسط الملعب إلى الهجوم، من جانب فريقه، مشيرًا إلى أنه في الشوط الثاني قدم اللاعبون أداءً جماعيًا وسرعة أكثر واتخذوا القرار الصحيح، ومثلما شاهدنا نجح الفريق في الربع الأخير من المباراة في الضغط هجوميًا بشكل كبير وسجل 3 أهداف، وكان من الممكن أن تكون النتيجة أكبر.وفيما يتعلق بالظهير الأيمن محمد البريك، قال دياز: «إن الأمر طبيعي، وفي رأيي أن اللاعب قدم مستوى جيدًا، وكلنا نعرف أن لدى البريك مستوى أكبر من ذلك، لكن لياقة المباريات تنقصه بعض الشيء، ومن المؤكد أن يعود في قادم الأيام لمستواه بشكل جيد من خلال المباريات القادمة».