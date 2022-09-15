يطمع فريقا الاتحاد (ثالث الدوري) والنصر (سادس الدوري) في زيادة غلتيهما النقطية عندما يلاقيان، مساء اليوم (الخميس)، فريقي الخليج (المركز 14) والباطن (المركز 16)؛ ففي حفر الباطن يواجه النصر نظيره الباطن (6:40م)، وفي جدة يلتقي الاتحاد ضيفه الخليج في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي ذات التوقيت، وفي الدمام، يواجه الاتفاق (ثامن الدوري) ضيفه الرائد (عاشر الدوري)، وتأتي هذه اللقاءات ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري روشن للمحترفين.على ملعب نادي الباطن، يدخل فريق النصر لقاءه أمام مضيفه الباطن بحثاً عن الفوز وحصد النقاط الثلاث لزيادة غلته النقطية، إذ يحتل العالمي المركز السادس برصيد 6 نقاط حصدها من فوزين وخسارة، وله من الأهداف 3 وعليه 2، أما فريق الباطن فإنه يعيش أسوأ فتراته، إذ يحتل المركز 16 والأخير دون نقاط؛ إثر تعرضه للخسارة في 3 مباريات وعجز هجومه عن هز شباك خصومه، فيما استقبلت شباكه 11 هدفاً.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، يخوض فريق الاتحاد لقاءً مهماً أمام ضيفه الخليج، إذ يسعى العميد لتحقيق الفوز الأول له على أرضه وبين جماهيره بعد أن حقق انتصارين خارج ملعبه على حساب العدالة بثلاثية نظيفة والرائد بهدف دون مقابل، فيما تعادل في اللقاء الوحيد الذي خاضه في جدة أمام الاتفاق دون أهداف. ويطمح الاتحاد للفوز والوصول للنقطة العاشرة، إذ إنه يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط. أما فريق الخليج فإنه يدخل هذا اللقاء بحثاً عن فوزه الأول في الدوري بعد أن تعرض للخسارة في لقاءين وتعادل في الجولة السابقة مع العدالة دون أهداف، ويحتل أبناء الدانة المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة، وأحرز هجومه هدفاً واحداً، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف.وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وفي واحد من أقوى لقاءات الليلة، يستضيف الاتفاق نظيره الرائد، ويطمح كل منهما لتحقيق الفوز الثاني له في الدوري، إذ يحتل الكوماندوز المركز الثامن برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة، وله من الأهداف 4 وعليه 2، فيما يدخل الرائد هذا اللقاء محتلاً المركز العاشر برصيد 3 نقاط من فوز وخسارتين، وله من الأهداف 2 وعليه 3 أهداف.