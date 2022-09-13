يسعى الرباعي المصاب أحمد شراحيلي، وعبدالعزيز البيشي من (الاتحاد)، وعبدالإله المالكي، وصالح الشهري من (الهلال) لتكثيف برامجهم التأهيلية من أجل اكتمال جاهزيتهم الفنية والمشاركة في المباريات الرسمية مع أنديتهم، من أجل الحصول على الضوء الأخضر من قبل مدرب منتخبنا الوطني إيرفي رينارد، من أجل الانضمام لقائمة «الأخضر» في المرحلة الثالثة ضمن البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022.وتعرض اللاعبون لإصابات مختلفة أبعدتهم عن قائمة الصقور التي اختارها المدرب رينارد للمعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة أليكانتي الإسبانية بدءاً من (السبت) القادم وحتى (الأحد) 27 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمونديال، وضمت القائمة (26) لاعباً هم:محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، أحمد بامسعود، علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كنو، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، فراس البريكان، وهارون كمارا.وسيخوض «الأخضر» خلال المرحلة الثانية مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور (الأربعاء) 23 سبتمبر، والثانية أمام منتخب أمريكا (الأحد) 27 من الشهر ذاته، وستلعب المباراتان الوديتان على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.