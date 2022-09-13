يظهر النجم الشبابي فهد المولد مع المنتخب السعودي في المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي بالمعسكر الذي سيقام في مدينة أليكانتي الإسبانية، بعد أن غاب عن المرحلة الأولى بسبب إيقافه، وكانت «عكاظ» تميزت بخبر عودة المولد لقائمة الأخضر في معسكر أليكانتي القادم، بتاريخ 28 أغسطس الماضي، على هامش إعلان توقيعه لعقد احترافي مع نادي الشباب لمدة ثلاث سنوات قادمة في صفقة انتقال «حرة».ويعيش المولد حالة نفسية مرتفعة عقب عودته لقائمة الصقور الخضر مجدداً، بعد أن ساهم مع زملائه في الوصول لمونديال 2022، ويتطلع اللاعب لحضور مميز بالمونديال الثاني بعد أن شارك في كأس العالم في روسيا 2018.ويطمح المولد أن يكون عند ثقة مدرب منتخبنا الوطني رينارد، الذي منحه الفرصة للتواجد ضمن قائمة «الأخضر» في المرحلة الثانية في معسكر أليكانتي الذي سينطلق (السبت) القادم ويستمر حتى (الأحد) 27 سبتمبر الجاري.