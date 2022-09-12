تغلب ريال مدريد على ريال مايوركا بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي أُقيمت ظهر أمس (الأحد)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز. وتقدم ريال مايوركا في النتيجة بالدقيقة 35 عن طريق فيدات موريكي، قبل أن يعدل فيدي فالفيردي النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع في الشوط الأول، بعد تسديدة متقنة جاءت ثمرة لتحرك اللاعب بالكرة من الثلث الأول لملعب فريقه حتى لحظة تسديده الكرة في شباك مايوركا، على طريقة مارادونا.وفي الشوط الثاني، سيطر ريال مدريد على مجريات المباراة التي أُقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، حيث تمكن فينيسيوس جونيور من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 72.وفي الدقيقة 89، تمكن رودريغو جويس من تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد بطريقة مهارية رائعة، قبل أن يسجل المدافع روديغير الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من أحداث اللقاء من رأسية قوية.وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 15، محتلاً صدارة ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة، بفارق نقطتين عن الوصيف برشلونة، فيما توقف رصيد ريال مايوركا عند النقطة الخامسة في المركز الـ 13.