في موقف إنساني جميل، حياة إنسان توقف مباراة برشلونة ومضيفه قادش السبت الماضي بسبب مشكلة صحية لمشجع في المدرجات.وغادر اللاعبون أرض الملعب قبيل النهاية احتراماً للحالة الطارئة، قبل أن يستكملوا اللقاء الذي توقف لنحو نصف ساعة وانتهى بفوز برشلونة برباعية نظيفة.وشوهد حارس مرمى قادش غيريماياس ليديسما كونان وهو يركض عبر الملعب حاملاً جهاز تنظيم ضربات القلب الذي أتى به من جهازه الطبي، ورماه وسط الجماهير في محاولة لإنقاذ المشجع.كما ساعد لاعب قادش جوزيه ماري المسعفين في حمل النقالة الطبية، التي وضع عليها المشجع المريض، وذلك نقلا عن «سكاي نيوز».وتحدث المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز عن المشهد المقلق، حيث يعتقد أن المشجع الذي تعرض لمشكلة صحية طارئة سقط في المدرجات، ثم نقل لاحقاً إلى المستشفى.وانتهت المواجهة بفوز مريح للزوار، لكن تشافي أكد أن تركيزه كان منصباً نحو حالة المشجع.وقال أسطورة برشلونة في تصريحات نقلتها صحيفة «إلموندو ديبورتيفو»: «لقد كان حدثاً جللاً. قيل لنا إنه سقط وزعم آخرون أنها كانت نوبة قلبية».وتابع تشافي: «إذا حدث شيء سيئ لكنا أوقفنا المباراة، لكن لحسن الحظ عاد للحياة وقررنا استئنافها. نحن نتحدث عن شخص وصحته أهم من كرة القدم، ولحسن الحظ فقد استفاق ونأمل أن يتمكن من التعافي».ولم يعلن عن تفاصيل حالة المشجع بعد، إلا أن تقارير صحفية إسبانية أشارت إلى أنه يتحسن.