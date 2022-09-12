أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني إيرفي رينارد، قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة أليكانتي الإسبانية، خلال الفترة من 17 وحتى 27 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر القادم.وسيخوض «الأخضر» خلال المرحلة الثانية مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في 23 سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا في 27 من الشهر نفسه، وستلعب كلتا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.واستدعى المدير الفني رينارد (26) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، أحمد بامسعود، علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كنو، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.وسيغادر «الأخضر» مساء يوم السبت القادم إلى مدينة أليكانتي الإسبانية، بعد أن يجتمع لاعبو الأخضر في العاصمة الرياض.يذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم 2022، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.