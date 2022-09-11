• هل يعقل كل هذه الأرقام المهدرة ستمر برداً وسلاماً على المتسببين فيها..؟!• الأرقام تتضاعف، ومن يدفع الثمن الأهلي الكيان، والمتسببون فيها يواصلون الاستمتاع، والنادي يرزح تحت ضغط الديون..!• ما حدث في عام الهبوط وقبل الهبوط وبعد الهبوط هل سيظل معلقاً على مشجب الانتظار..؟• ماذا تنتظرون حتى تحاسبوا من عبث بمال الأهلي، فعلاً ماذا تنتظرون بعد هذه القرائن..؟!• صفقات مضروبة، وقضايا بالملايين، وديون أرقامها تدين المتسببين فيها.• أين جمعية الأهلي التي ملأت الإعلام صخباً، وفي النهاية لا نرى إلا كلاماً نرجسياً فيه الصورة ليست كافيه لأن تدلل على أصحابها..!• النادي الآن بيد إدارة شابة، والثقة فيها من الكل بالإجماع، ولا يمكن لهذه الإدارة أن تسير خطوة للإمام إلا بضرورة حل الوضع المالي الصعب في الأهلي، وأقول صعب من باب التهذيب..!• اطلبوا يا جمعية الأهلي ضرورة فتح تحقيق مفصل إذا كنتم تحبون النادي، أما ما تفعلونه في الإعلام والمساحات وادعاء الانتصار فهذا كلام مردود عليكم، فأبطال التحول معروفون، لكن إذا أردتم أن يكون لكم دور فطالبوا بقوة بفتح الملف المالي للأهلي ومحاسبة كل متورط.• أعرف حق المعرفة أن الملف معقد والتشابك فيه بين الإدارات أكثر تعقيداً، لكن الجهات المعنية بمثل هذه القضايا تقدر تصل إلى الحقيقة.• اليوم نعيش في مرحلة الحرب على الفساد، شعار رفعه الرجل الثاني في الدولة، ولا أقول ذلك تأكيداً أن في ملف الأهلي المالي شبهة فساد بقدر ما أتمنى التعاطي معه على أنه حالة جديرة بالاهتمام وإن وجد فيه ما يستحق العقوبة ينبغي أن تكون العقوبة من جنس العمل.• الديون كارثية، والقضايا كل يوم يرتفع معدلها، ومنها ما هو ملزم أو أن العقوبات تبدأ بمنع تسجيل ولن تنتهي عند حسم نقاط، ومن يقول غير ذلك هو أشبه بمن يغطي الشمس بغربال..!• افعلوها يا جمعية الأهلي، وطالبوا رسمياً بفتح الملف المالي الذي أرهق نادينا وأوصله إلى ما هو فيه اليوم.• أما أنا فلستُ إلّا من يحاول من حين إلى آخر التذكير بما يجب فعله تجاه الأهلي.• أذكّر بضرورة فتح هذا الملف من الجهات المعنية ومحاسبة من عبث بمقدرات النادي، والمحاسبة لها وجه واحد في مثل حالة الأهلي.