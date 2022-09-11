يبدأ فريق الهلال بطل كأس «سوبر روسيل» تحضيراته الفنية غدا (الإثنين) استعداداً لمباراته أمام الوحدة في الرياض، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ منح المدرب دياز اللاعبين راحة يومين بعد تحقيق لقب «سوبر روسيل» أمام فريق الزمالك الجمعة الماضية.وسيفتح المدرب دياز ملف مواجهة الوحدة غداً (الإثنين) وسيواصل تحضيراته الفنية للقاء الذي يسعى من خلاله لتحقيق الفوز الرابع في الدوري قبل فترة التوقف التي ستبدأ بعد نهاية الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين. ويطمح المدرب الهلالي لمواصلة فريقه الانتصارات وحصد النقاط في الدوري.وحرص المدرب دياز على الوقوف على أبرز نقاط الضعف في فريق الوحدة من خلال مشاهدة آخر مباراة خاضها أمام فريق أبها التي حصد الفرسان الانتصار فيها بهدف مقابل لا شيء.من جانب آخر، واصلت جماهير الزعيم احتفالاتها بحصد الفريق الكروي كأس سوبر روسيل وإضافة لقب جديد في سجلات النادي.مستجدات الهلال