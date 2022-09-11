بنشوة الفوز الأول وتجديد الدماء، يدخل فريق الأهلي لقاءه الرابع في دوري يلو للدرجة الأولى بمواجهة مضيفه فريق العروبة، وذلك مساء اليوم (الأحد) عند الساعة 7:05م على ملعب نادي العروبة بالجوف. وفي ذات التوقيت، يستضيف فريق أحد نظيره فريق العين على ملعب نادي أحد في المدينة المنورة. وفي آخر لقاءات الليلة يحل الجبلين ضيفاً ثقيلاً على نجران عند الساعة 8:30م على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.على ملعب نادي العروبة بالجوف، يدخل فريق الأهلي لقاءه أمام مضيفه العروبة بحثاً عن نقاط اللقاء الثلاث، والقفز لمراكز المقدمة، إذ يحتل الراقي المركز 11 برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وخسارة وتعادل، وله من الأهداف 2 وعليه 3 أهداف. أما فريق العروبة فإنه يدخل هذا اللقاء سعياً للخروج بنتيجة إيجابية وتحسين وضعه في الدوري بعد أن استفاق في الجولة الماضية وتغلب على فريق القادسية ليحتل المركز 12 برصيد 3 نقاط من فوز وخسارتين وله من الأهداف 2 وعليه 6 أهداف.وفي اللقاءات الأخرى، يسعى فريق أحد الذي تعادل في لقاءين وخسر لقاء لزيادة رصيده من النقاط على حساب ضيفه العين الذي يحتل المركز 17 ما قبل الأخير دون رصيد من النقاط بعد أن تعرض للخسارة في اللقاءات الثلاثة الماضية، كما يطمح فريق الجبلين (المركز 9) برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة، لتحقيق الفوز على مضيفه نجران (المركز 14) برصيد نقطتين من تعادلين وخسارة.