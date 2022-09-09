سحق فريق الشباب ضيفه الطائي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، وحقق الوحدة فوزه الأول على حساب ضيفه أبها بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، فيما اكتفى فريقا الخليج وضيفه العدالة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وأتت هذه اللقاءات الثلاثة ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين.على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، واصل فريق الشباب سلسلة انتصاراته وسحق ضيفه الطائي برباعية دون مقابل جاءت عن طريق كل من: كريستيان جوانكا (هدفين 27، ومن ركلة جزاء 70)، أرون بوبندزا (د: من ركلة جزاء 62)، كارلوس جونيور (د: 82)، وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه الثالث على التوالي ويحافظ على صدارته لدوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما تلقى الطائي خسارته الأولى وتجمد رصيده عند 6 نقاط وفي المركز الخامس.وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، حقق فريق الوحدة فوزه الأول بعد تغلبه على ضيفه أبها بهدف دون مقابل جاء عن طريق مدافع أبها سعد ناطق بالخطأ في مرمى فريقه (د: 49)، ليحصد الوحدة أول ثلاث نقاط له في الدوري ويقفز للمركز العاشر، فيما تلقى أبها خسارته الثانية وتجمد رصيده عند 3 نقاط وفي المركز الحادي عشر.وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، اكتفى فريق الخليج بالتعادل السلبي مع ضيفه العدالة بعد مباراة متوسطة من الفريقين ولم يقدم أي منهما المستوى المأمول لحصد نقاط اللقاء الثلاث، وبهذه النتيجة يحصد كل منهما النقطة الأولى في الدوري ويحتل الخليج المركز الثالث عشر فيما احتل العدالة المركز الرابع عشر بفارق الأهداف.