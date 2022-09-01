تتواصل لقاءات الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة لقاءين مساء اليوم (الخميس)، إذ يلتقي فريق الرائد بضيفه الوحدة عند تمام الساعة السابعة في بريدة، فيما يواجه أبها ضيفه الشباب في تمام الساعة التاسعة في أبها.تحدٍ لحصد الـ3 النقاطعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يلتقي الرائد بضيفه الوحدة في لقاء قوي لتقارب مستوى الفريقين اللذين يبحثان عن الانتصار الأول لهما في دوري المحترفين بعد تعثرهما في الجولة الأولى بالخسارة من أبها والنصر. ويدخل رائد التحدي هذا اللقاء محتلاً المركز التاسع بدون نقاط وله من الأهداف هدف وعليه هدفان، ويسعى في لقاء الليلة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث الأولى له لاسيما وأنه يملك أسماء بارزة يتقدمهم ثنائي الهجوم جوليو تفاريس وكريم بركاوي، ويتواجد في حراسة المرمى سيلفيو لونج، وأمامه ثنائي الدفاع محمد سالم ورينيه سانتوس.أما فريق الوحدة فإنه يدخل هذا اللقاء بذات الهدف الذي يطمح إليه منافسه، إذ يحتل المركز الثاني عشر بدون نقاط وعليه هدف واحد، ويبحث عن أول أهدافه وأول نقاطه في لقاء الليلة، ويبرز في الفريق مهاجمه جان بوغال، وكذلك الثنائي فيصل فجر وجيرسون رودريغيز، والحارس منير المحمدي.التقى الفريقان في 16 لقاء في دوري المحترفين، انتصر الرائد في 7 لقاءات فيما انتصر الوحدة في 6 مواجهات، وانتهت 3 لقاءات بالتعادل، وأحرز هجوم الرائد 33 هدفاً، فيما أحرز هجوم الوحدة 30 هدفاً، وكانت أكبر نتيجة حدثت بينهما حققها فريق الرائد بفوزه بـ6/‏ 3، فيما حضر التعادل السلبي مرة واحدة فقط.زعيم الجنوب يخشى الليوثعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يطمح فريق أبها وضيفه الشباب لمواصلة الانطلاقة القوية لهما في دوري روشن السعودي بعد انتصارهما في الجولة الأولى وحصد النقاط كاملة، ويطمح فريق أبها لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتخطي عقبة الشباب لاسيما وأنه يبرز في الفريق عدد من الأسماء يتقدمهم سعد بقير وعبدالفتاح آدم والحارس ديفيز ايباسي.أما فريق الشباب فإن طموحاته تتعدى الانتصار فقط، إذ أثبت منذ الوهلة الأولى منافسته وبقوة على تحقيق لقب الدوري بفوزه القوي على ضيفه الباطن بثلاثية نظيفة، ويملك الليث الأبيض أسماء قوية قادرة على تحقيق ذلك ومنهم آرون بوبندزا وسانتي مينا وكارلوس جونيور والحارس كيم سيونج بالإضافة للأسماء المحلية يتقدمهم نواف العابد وحسان تمبكتي ومتعب الحربي.وسبق أن التقى الفريقان في 8 مواجهات في دوري المحترفين، انتصر كل منهما في 3 لقاءات وتعادلا في لقاءين، وتمكن هجوم الشباب من إحراز 13 هدفاً، فيما أحرز هجوم أبها 10 أهداف، وكانت أكبر نتيجة حضرت في المواجهة الأولى في دوري المحترفين وانتهت بفوز الشباب بخماسية نظيفة.