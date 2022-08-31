احتضن مقر نادي الاتحاد مساء أمس (الثلاثاء) حفل توقيع عقد رعاية شركة العمودي للعود للفريق الأول لكرة القدم، حيث قام رئيس مجلس إدارة النادي أنمار بن عبدالله الحائلي، والرئيس التنفيذي للشركة محمد العمودي بتوقيع عقد الرعاية، بحضور الرئيس التنفيذي للنادي عبدالوهاب عابد، وبموجب العقد الجديد سوف يظهر شعار الراعي على شورت الفريق الأول لكرة القدم.

وبهذه المناسبة تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار بن عبدالله الحائلي قائلاً: "إن استمرار توقيع العقود الاستثمارية يأتي امتداداً لنهج مجلس الإدارة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المميزة الغني بها نادينا وإبرازها أمام الرعاة لتفعيلها وتحقيق أهدافهم التسويقية وغير التسويقية التي يتطلعون لها من عقود الرعاية".

واليوم نعتز بأن تنضم شركة العمودي للعود إلى كوكبة الشركات الراعية في نادي الاتحاد، حيث تعد من الشركات التي حققت نجاحاً وسمعة جيدة في مجالها بفضل ما تقدمه من منتجات نالت استحسان وإعجاب عملائها، وبإذن الله سوف يكون لهذه الرعاية مردود إيجابي في التعريف أكثر بهذه المنتجات الرائعة.

وتابع الحائلي: "حققنا قفزات واضحة في تهيئة الجوانب الاستثمارية في النادي وتسويقها أمام الشركات، وإدارة عقود الرعاية باحترافية كانت نقطة تميّز ظهرت في استمرار العلاقة مع الشركات الراعية لأعوام عديدة، ولم يقتصر عملنا في هذا الجانب على كرة القدم فقط، بل كما تابعتم في الفترة الماضية كان هناك إعلان عن رعايات في الألعاب المختلفة، وسوف نواصل تعزيز هذا العمل وصناعة فرص جديدة للرعاية والاستثمار في نادي الاتحاد صاحب التاريخ العريق والشعبية الجماهيرية الجارفة".

وتمنى لشركة العمودي للعود التوفيق والمزيد من النجاح والانتشار، كما شكر فريق العمل في النادي على جهودهم في تنفيذ الإستراتيجية الاستثمارية الموضوعة من مجلس الإدارة.

من جهته، أرجع الرئيس التنفيذي لشركة العمودي للعود محمد العمودي توقيع عقد الرعاية مع نادي الاتحاد إلى الروح الطيبة والتعامل الاحترافي الذي ساد مرحلة التفاوض التي أشار إلى أنها لم تكن طويلة لأن الأمور كانت واضحة ومحددة، مؤكداً بأن بوادر النجاح ظاهرة في الشركات الأخرى الراعية لنادي الاتحاد، والتي تستمر علاقتها مع النادي لسنوات.

ووعد جماهير الاتحاد بأن يكون لهم جزء كبير من الاهتمام في هذه الرعاية من خلال العروض الحصرية لهم، والفعاليات التفاعلية التي سوف يحرصون على إقامتها بشكل مستمر، وبمناسبة توقيع العقد أعلن العمودي عن خصومات على كافة منتجات الشركة تنتهي بنهاية مباراة الفريق القادمة أمام فريق الاتفاق، وأشار إلى تشرفهم بزيارة جماهير العميد لموقع الشركة الإلكتروني: oudamoudi.com