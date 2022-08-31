تطمح كتيبة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال لمواصلة الانتصارات ضمن دوري روشن للمحترفين اليوم (الأربعاء) عندما يستضيف «الجريح» نادي الفيحاء الذي تعثر بالجولة الأولى أمام نظيره فريق ضمك بهدف دون مقابل، حيث سيدخل الفريقان وعينهما على حصد العلامة الكاملة، إذ يرغب الزعماء بتحقيق الفوز والوصول إلى النقطة السادسة والتربع على صدارة الدوري مؤقتاً حتى ختام الجولة، فيما يرغب الفهود بخطف الفوز من «الأزرق» لاستعادة صحوته بعد السقوط الأول.ودوماً ما تحظى مواجهات الفريقين بالإثارة والندية، وكانت آخر المواجهات بينهما الموسم الماضي ضمن نهائي كأس الملك الذي توج الفيحاء به بركلات الترجيح.وسبق أن التقى الفريقان 8 مباريات ضمن الدوري السعودي للمحترفين انتصر الهلال في 4 والفيحاء بمواجهتين وحضر التعادل بينهما في مباراتين.وكانت أكبر نتيجة بينهما فوز الهلال بخماسية مقابل هدف في موسم «2018-2019»، سجل للزعيم حينها: المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو «هدفين»، والبرازيلي كارلوس إدواردو «هدفين»، وهدف للفنزويلي جيلمين تفاريس، فيما أحرز هدف الفهود حين ذاك ضيف الله القرني.عدد المباريات:فوز الهلال:فوز الفيحاء:تعادل:أهداف الزعيم:11أهداف الفهود: