تتواصل لقاءات الإثارة والندية في دوري روشن السعودي إذ تنطلق مساء اليوم (الأربعاء) لقاءات الجولة الثانية بإقامة لقاءين؛ ففي حفر الباطن يلتقي صاحب الأرض والجمهور فريق الباطن نظيره الفتح (6:55م)، وفي الرياض وعند تمام الساعة الـ 9:00 مساءً يستضيف الهلال فريق الفيحاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.الجريحان يبحثان عن الفوز الأولعلى ملعب نادي الباطن، يدخل فريق الباطن لقاءه أمام ضيفه الفتح بحثاً عن الفوز الأول له في الدوري بعد تعثره في الجولة الماضية أمام الشباب بثلاثية نظيفة ويعاني السماوي من سوء الإعداد لهذا الموسم وعدم الحصول على الكفاءة المالية ورغم ذلك إلا إن الفريق قادر على انتزاع الفوز لاسيما في ظل وجود أسماء مميزة يتقدمهم الحارس مارتن كومبانيا والمدافع البرازيلي ماوريسيرو انتونيو، فيما يدخل فريق الفتح هذا اللقاء للهدف ذاته بعد خسارته في الجولة الافتتاحية من أمام التعاون بهدفين دون رد، وتُعد فرص النموذجي أقوى لتحقيق النقاط الثلاث في ظل وجود ثلاثي الهجوم اليكس فاليرا وسفيان بن دبكة ومراد باتنا وخلفهم البيروفي كريستيان كويفا.ويقف التاريخ بجانب فريق الفتح في دوري المحترفين، إذ التقى الفريقان في 10 لقاءات انتصر الفتح في 4 منها فيما انتصر الباطن في 3 لقاءات وتعادلا في مثلها، وتمكن هجوم الفتح من إحراز 18 هدفاً فيما أحرز الباطن 14 هدفاً.الزعيم يطمع في نقاط البرتقاليعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يخوض حامل اللقب فريق الهلال أول لقاءاته على أرضه وبين جماهيره بمواجهة فريق الفيحاء، ويسعى الزعيم لمواصلة انتصاراته، إذ حقق الفوز الأول في الجولة الماضية على مضيفه الخليج بهدفين دون رد، وكذلك يسعى الزعيم لهزيمة خصمه بعد أن عجز عن ذلك في آخر 3 مواجهات، إذ تعادلا في ذهاب الموسم الماضي ومن ثم انتصر الفيحاء في الإياب وكذلك انتصر الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.أما فريق الفيحاء فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن خسر في الجولة الافتتاحية أمام ضيفه ضمك بهدف دون رد، ويطمح الفريق البرتقالي لاستعادة قوته من خلال الخروج بنتيجة إيجابية في لقاء الليلة لاسيما وأن الأسماء التي تمثله قادرة على ذلك يتقدمهم الحارس فلاديمير ستويكوفيتش والقائد المدافع سامي الخيبري والثنائي الأجنبي باناجيوتيس تاختسيديس وفيكتور رويز.وسبق أن التقى الفريقان في 8 مواجهات في دوري المحترفين، انتصر الهلال في 4 منها فيما فاز الفيحاء في لقاءين وتعادلا في مثلهما، وأحرز هجوم الهلال 11 هدفاً، فيما أحرز هجوم الفيحاء 6 أهداف.