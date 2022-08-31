ضمن مباريات دوري يلو للدرجة الأولى التقى مساء اليوم (الثلاثاء) على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، الأخدود صاحب المركز الرابع ضيفه الأهلي صاحب المركز العاشر، وسط حضور جماهيري غفير.تقدم الأخدود (د:38) من الشوط الأول بهدف سجله اللاعب مصلح الشيخ.وفي الشوط الثاني (د:54)، تمكن مهاجم الأخدود الغيني باتو من تسجيل الهدف الثاني.وانتهت المباراة بفوز الأخدود 2-0، ليصعد متصدراً دوري يلو برصيد 6 نقاط، ويتراجع الأهلي للمركز الـ14 بنقطة واحدة.