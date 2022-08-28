في المنامة، واصل ناشئو كرة اليد السعودية كتابة التاريخ الممتد من الفريق الأول والشباب، واستطاعوا أن يحققوا إنجازاً فريداً من نوعه على مستوى الألعاب الجماعية بتأهلهم إلى بطولة العالم المقبلة في كرواتيا 2023، في العام نفسه الذي سيشهد مشاركة المنتخب الأول ومنتخب الشباب في كأس العالم المقبلة في إنجاز فريد من نوعه للعبة جماعية بتأهل جميع منتخباتها في عام واحد للمشاركة في أكبر بطولة على مستوى اللعبة.وكانت باكورة إنجازات اللعبة هذا العام بدأت في يناير ومن على صالة وزارة الرياضة بالدمام بتأهل المنتخب الأول إلى بطولة العالم للكبار (بولندا - السويد 2023)، فيما شهدت المنامة تأهل منتخب الشباب إلى بطولة العالم (ألمانيا - اليونان 2023)، لتشهد المنامة بعد أقل من شهرين تأهل منتخب الناشئين من على أراضيها. إنجازات هذه اللعبة لم تكن وليدة الصدفة، بل نتاج عمل جماعي من لجنة المنتخبات والتدريب بقيادة فاخر الغاشي؛ كما يقول رئيس الاتحاد السعودي للعبة فاضل النمر، الذي أضاف: «جميعنا نعمل بجد وإصرار لتشريف الوطن الغالي من خلال هذه المنتخبات، وهو أقل هدية نقدمها لقيادتنا الرشيدة ولوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونائبه الأمير فهد بن جلوي لدعمهم الكبير ومتابعتهم لمنتخبات الوطن».هذه القصة لم تقف عند هذا الحد بل شهدت إنجازاً فريداً للاعب الناشئ حسين فريج الذي شارك في تأهل جميع المنتخبات (ناشئين، شباب، الأول) كأول لاعب سعودي يحقق هذا الإنجاز في عام واحد فقط، ليسجل اسمه نجماً لامعاً في سماء لعبة كرة اليد السعودية.