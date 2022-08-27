انتصر التعاون على مضيفه الفتح بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن لقاءات الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين.شهد اللقاء بداية قوية لأصحاب الأرض والجمهور فريق الفتح ولكن قوة وصلابة الدفاع حالت دون أن تهتز شباكه وفي الوقت بدل الضائع تمكن مهاجم التعاون ليندر تاوامبا من إحراز الهدف الأول لفريقه بعد تسديدة قوية (د:45+3)، وفي الشوط الثاني أضاف زميله فهد الرشيدي الهدف الثاني (د:57)، لينتهي اللقاء بفوز سكري القصيم بهدفين نظيفين.وبهذه النتيجة يحصد التعاون أول ثلاث نقاط له في الدوري، فيما تجمد رصيد الفتح دون رصيد من النقاط.