في خطوة احترافية تهدف لتجهيزه بشكل بدني متميز، تعاقد النجم الدولي ولاعب فريق الشباب هتان باهبري مع المعد البدني وأخصائي العلاج الطبيعي البرازيلي مارسيلو غارسيا لمدة موسم واحد متكفلاً برواتبه.ويهدف باهبري من التعاقد مع غارسيا التجهيز بشكل بدني وفني متكامل للموسم الرياضي الجديد؛ الذي يسعى من خلاله في المقام الأول، لخدمة المنتخب السعودي وتقديم نسخة أفضل في مونديال قطر تكون أفضل من النسخة الماضية التي احتضنتها روسيا 2018، كما يطمح باهبري للحضور بقوة فنياً ولياقياً مع الفريق الشبابي في بطولتي كأس الملك ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والأدوار النهائية من مسابقة دوري أبطال آسيا في الموسم الرياضي الجديد، وتقديم موسم جميل والمساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير الشبابية.