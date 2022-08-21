وقّع رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر، عقدًا احترافيًا مع النجم الدولي عبدالرحمن غريب بنظام الانتقال النهائي من النادي الأهلي بعقد يمتد لـ4 مواسم في أول صفقة محلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.ويأتي تعاقد النصر مع النجم عبدالرحمن غريب بتوصية فنية من قبل المدرب رودي غارسيا؛ الذي يرى حاجة فريقه الفنية لخدمات اللاعب ضمن خارطة الفريق الكروي الأول؛ الذي تنتظره العديد من البطولات في الموسم الجديد.يذكر أن النادي الأهلي جدد عقد عبدالرحمن غريب في نهاية شهر يناير الماضي حتى عام 2025، وحاليًا تم بيع عقده لنادي النصر.