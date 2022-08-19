اختتم الباطن فترة استعداداته لانطلاقة الموسم الرياضي الذي سينطلق يوم (الخميس) القادم، ويلاقي سماوي الحفر نظيره الشباب في أولى جولات الدوري يوم الجمعة القادم بالرياض، وكان الباطن خاض مساء اليوم الجمعة آخر مواجهاته الودية أمام نظيره الهلال انتهت المواجهة بفوز الهلال بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الهلال بالرياض، يذكر أن الباطن أقام فترة إعداد أولية بمعسكر خارجي بتركيا خاض خلاله مواجهتين وديتين أمام البطائح الإماراتي وأمام الخور القطري، بعدها عادت بعثة الفريق إلى العاصمة الرياض وأقام معسكرا قصيرا لمدة ثلاثة أيام قبل مواجهة الهلال الودية.