بعد أن تم تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنادي ضمك الرياضي مساء أمس الأول إلى الساعة ال5 من مساء اليوم نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني للأعضاء لانعقادها، لم تُعقد أيضاً وللمرة الثانية ولذات السبب. يُذكر أن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي «ضمك» شملت: خالد سعد آل مشعط (مرشح للرئاسة)، ناصر علي آل الحزوبر ( مرشح للعضوية)، علي محمد مخاتم (مرشح للعضوية)، فاتن محمد العامري (مرشح للعضوية)، محمد عبدالله عريج (مرشح للعضوية)، صالح عبدالله منقاش (مرشح للعضوية)، حسن سلمان القحطاني (مرشح للعضوية)، عوضة علي آل عبيدي (مرشح للعضوية).