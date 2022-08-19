بدأت المنتخبات المشاركة في منافسات النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، في التوافد إلى مدينة وهران الجزائرية، حيث وصل أمس منتخب جزر القمر، ووصل اليوم منتخبات السعودية والمغرب والسودان.

ومن المقرر أن تصل منتخبات ليبيا وتونس وموريتانيا وفلسطين يوم غدٍ السبت، بينما تصل منتخبات اليمن ولبنان وسوريا وعمان والإمارات، يوم الأحد، ومن ثم يصل منتخبا مصر والعراق.

وسيعقد يوم الإثنين المقبل المؤتمر الصحفي العام الخاص بمدربي المنتخبات، للحديث عن جاهزية كل منتخب لمنافسات البطولة، التي تنطلق يوم الثلاثاء القادم بأربع مباريات، حيث يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره منتخب فلسطين، والإمارات أمام السودان، وتونس مع ليبيا، وعمان أمام اليمن.

وتعد بطولة كأس العرب للناشئين 2022 إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، التي يستضيفها الاتحاد الجزائري خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي حتى 8 سبتمبر المقبل، بمشاركة منتخبات الإمارات وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وعمان وفلسطين وجزر القمر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.

وكانت النسخة الأولى أقيمت في عام 2011 واستضافتها المملكة العربية السعودية وتوج بلقبها المنتخب السعودي، بينما حل منتخب سوريا وصيفاً، ثم أقيمت النسخة الثانية عام 2012 في تونس، وتوج باللقب المنتخب التونسي على حساب نظيره المنتخب العراقي، الذي فاز بلقب النسخة الثالثة التي أقيمت في قطر عام 2014 أمام المنتخب السعودي.