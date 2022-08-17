حقق منتخبنا الوطني الأولمبي تحت 23 سنة لكرة القدم، الميدالية الفضية لدورة الألعاب الإسلامية، بعد خسارته من البلد المستضيف منتخب تركيا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد 15 يوليو بجامعة سلجوق بمدينة كونيا التركية، وشهد اللقاء حضور رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبدالعزيز بن تركي، ورئيس الوفد السعودي الأمير فهد بن جلوي، ونائب رئيس الوفد أضواء العريفي.دخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء بتشكيلة مكونة من نواف العقيدي في حراسة المرمى وأمامه رباعي الدفاع خالد دغريري ومشعل الصبياني ومحمد اليامي وزكريا هوساوي، وفي المحور الثنائي عوض الناشري وفيصل الغامدي، وفي خط الهجوم هيثم عسيري وخلفه الثلاثي محمد القحطاني وزياد الجهني وأحمد الغامدي، واعتمد لاعبو الأخضر على السيطرة في وسط الملعب معتمدين على اللعب الجماعي والمهارات الفردية. فيما اعتمد المنتخب التركي على القوة الجسمانية، واستطاع المنتخب التركي إحراز هدف اللقاء الوحيد من هفوة دفاعية (د: 25)، ورغم محاولات الأخضر السعودي لتعديل النتيجة في الشوط الثاني إلا أن القوة الدفاعية التركية حالت دون ذلك، لينتهي اللقاء بفوز تركيا بهدف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحصد المنتخب التركي المركز الأول والميداليات الذهبية، فيما نال منتخبنا الوطني المركز الثاني والميداليات الفضية، فيما حصد منتخب أذربيجان المركز الثالث والميداليات البرونزية بعد فوزه على منتخب الجزائر بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.