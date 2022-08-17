تمكن اللاعب السعودي مُصعب وصفي، من كتابة اسمه بحروف من ذهب، حينما ساهم بشكل كبير ومؤثر في تحقيق لقب دوري بريميرا أورجينال الإسباني للدرجة الثالثة لكرة القدم في الموسم الماضي مع نادي أونيون فييرا الإسباني، وتسجيل اسمه كأول لاعب سعودي محترف خارج الأراضي السعودي يحقق لقباً في القارة الأوروبية.ولم تكن رحلة صانع اللعب السعودي مُصعب وصفي، سهلةً حينما بدأ مشواره لعب كرة القدم منذ الصغر في أكاديمية نادي الاتحاد، ومن ثم المشاركة في المعسكر التدريبي لأكاديمية مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليخوض بعدها تجربة فنية ميدانية جيدة في نادي الكركون الإسباني مطلع عام 2020م، أظهر خلالها جاهزيته الكاملة ومستواه الفني العالي من خلال المهارات الفردية المذهلة واللياقة البدنية العالية والسرعة الجيدة، وإجادته للعب بنظام المجموعة وقدرته على التكيف مع الكرة الإسبانية. ولكن مع بدء انتشار جائحة كورونا في إسبانيا والعالم عاد اللاعب وصفي للسعودية، والتزم خلالها ببرنامج إعدادي مُكثف على مستوى عالٍ، ليشهد نهاية عام 2021م عودته مُجدداً إلى إسبانيا من خلال أونيون فييرا الإسباني، ليوقع معه عقداً احترافياً لمدة موسم كامل قابل للتجديد ينتهي في شهر فبراير القادم.ويمتاز وصفي، بطول القامة وصناعته للعب بكلا القدمين، والمهارات الفردية العالية، والسرعة والدقة في التسديد، والتمرير واللعب الجماعي مع الفريق، والفكر الاحترافي والنضج الكروي، والبُنية الجسمانية الجيدة، وتنفيذ الركلات الثابتة، والقدرة على التسديد من مسافات بعيدة.وخلال مشاركته مع نادي أونيون فييرا الإسباني، استطاع أن يُثبت أقدامه في التشكيلة الأساسية للفريق، ويخوض معه 10 مباريات في دوري بريميرا أورجينال الإسباني للدرجة الثالثة لكرة القدم، ساهم خلالها في تحقيق لقب الدوري الإسباني للدرجة الثالثة لكرة القدم هذا الموسم قبل نهاية الدوري بثلاث جولات وبـ77 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أقرب المنافسين فريق أغايتي، ليشهد التاريخ تحقيق اللاعب مصعب وصفي إنجازاً جيداً خلال فترة زمنية قصيرة بغض النظر عن درجة المسابقة، كونه أول لاعب سعودي مُحترف خارج السعودية يُحقق لقباً أوروبياً في تاريخ سجل اللاعبين السعوديين المحترفين في أوروبا، لتكتب عنه الصحف الإسبانية قصة نجاحه مع الفريق.من جهته، أكد مصعب وصفي بأنه ما زال في بداية مشواره الكروي، وقال: «أسعى لبذل مزيد من الجهد والعمل مع نادي أونيون فييرا الإسباني حتى أحقق طموحاتي في كرة القدم وتثبيت نفسي كأحد النجوم السعوديين المتألقين على مستوى القارة الأوروبية، ومن ثم الوصول لشرف تمثيل المنتخب السعودي، في الاستحقاقات القادمة، فأنا أثق تماماً في قدراتي وإمكاناتي الفنية وجاهزيتي الكاملة، وأنتظر الفرصة فقط من قبل الجهاز الفني للمنتخب».