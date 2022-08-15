تأهل منتخبنا الوطني الأولمبي لنهائي دورة الألعاب الإسلامية لمسابقة كرة القدم بعد فوزه المستحق على نظيره منتخب الجزائر الشقيق بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على استاد كمهوريت بمدينة قونية التركية ضمن لقاءات الدور نصف النهائي للبطولة، ليضرب موعداً في النهائي مع منتخب تركيا مستضيف البطولة.شهد اللقاء سيطرة سعودية مبكرة، إذ اعتمد المدرب الوطني سعد الشهري على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود محمد مران في خط المقدمة وخلفه الثلاثي فيصل الغامدي وأحمد الغامدي وهيثم عسيري، وتواجد في حراسة المرمى الحارس نواف العقيدي وأمامه رباعي الدفاع خالد دغريري ومحمد اليامي ومشعل الصبياني وزكريا هوساوي، وفي المحور عوض الناشري وزياد الجهني، واستطاع النجم هيثم عسيري هز الشباك الجزائرية مبكراً (د: 13)، وعزز زميله أحمد الغامدي النتيجة بهدف ثان (د: 20)، وقبل نهاية الشوط الأول قلص منتخب الجزائر النتيجة بإحرازه الهدف الأول من ركلة جزاء (د: 36).وفي الشوط الثاني عاد منتخبنا الوطني للسيطرة على مجريات اللقاء وساهمت التغييرات الثلاثة التي أجراها المدرب بفرض سيطرة الأخضر، إذ زج بالثلاثي محمد القحطاني وريان حامد وتركي المطيري، ورغم حالة الطرد التي تعرض لها المهاجم محمد مران إلا أن الأخضر استطاع أن ينهي اللقاء لصالحه بهدفين لهدف ليتأهل للمباراة النهائية بجدارة واستحقاق.وبهذه النتيجة سيلاقي منتخبنا الوطني نظيره منتخب تركيا على نهائي البطولة الثلاثاء القادم على ملعب جامعة سيليك التركية عند تمام الساعة الخامسة مساءً.