حققت الفرس«إكليل عذبة» العائدة للأمير عبدالعزيز بن أحمد، انتصارها الثالث في سجلها الذهبي، في شوط الخيالة السلطانية العمانية المخصص للجياد العربية الأصيلة «الفئة الثانية» لمسافة 1200 متر بمضمار نيوبري في المملكة المتحدة، وجاء الفوز بقيادة الخيال العالمي الايرلندي «تاق اوشيه» الحاصل على افضل خيال في دولة الامارات في آخر ١٠ مواسم، وفق تقارير منظمة سباقات الخيول العربية بالمملكة المتحدة، وفي ضوء هذا الانتصار يتصدر مربط عذبة قائمة أفضل مالك للخيل العربية بالمملكة المتحدة، وتتصدر قائمة الجياد الأعلى تصنيفا الفرس «إكليل عذبة».