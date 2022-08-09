حقق منتخبنا الوطني الأولمبي تحت ٢٣ سنة 3 نقاط ثمينة بعد فوزه القاتل على منتخب أذربيجان بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد كومهريت بمدينة كونيا التركية، ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لدورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حالياً في تركيا.شهد اللقاء سيطرة سعودية وسط تراجع لاعبي أذربيجان، وزج المدرب الوطني سعد الشهري بالتشكيلة الأساسية، إذ تواجد في حراسة المرمى نواف العقيدي وأمامه رباعي الدفاع نواف القميري ومشعل الصبياني ومحمد اليامي ومحمد العوفي، وفي منتصف الملعب تواجد الثنائي عوض الناشري وزياد الجهني، وفي المقدمة الثلاثي سعد الناصر ومحمد القحطاني وهيثم عسيري وأمامهم المهاجم محمد مران. واضطر مدرب الأخضر الأولمبي للزج بعدة أسماء للظفر بالنقاط الثلاث، إذ استعان بكل من: أحمد الغامدي وزكريا هوساوي وتركي المطيري وهزاع الغامدي وفيصل الغامدي، وتمكن البديل أحمد الغامدي من إحراز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع (د: ٩٠+٥)، ليحقق منتخبنا الوطني أول 3 نقاط له في البطولة.موعدالمباراة القادمةالأربعاء 2022/8/10