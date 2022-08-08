يواصل الإسطبل الأخضر السعودي تحضيراته في تركيا للمشاركة في سباقات الخيل الشهر القادم في اسطنبول التي ستشهد منافسات قوية من مختلف الإسطبلات العالمية.من جهته أوضح مالك الإسطبل فهد بن صالح الصيعري، أن هذه المشاركة تأتي في إطار سلسلة من المشاركات الدولية للإسطبل الأخضر، بهدف تأكيد ريادة الفروسية السعودية، في ظل الدعم اللا محدود من قبل القيادة الرشيدة.وأشار الصيعري إلى أنه تم تسجيل الفرس she is a ladey بطلة كأس الملك محمد الخامس وبطلة الديربي، لخوض غمار المنافسات، موضحا أنه تنتظرهم مشاركة دولية أخرى في فرنسا خلال الأيام المقبلة.