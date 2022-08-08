توج أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، المنتخب السعودي بكأس بطولة العرب للشباب للمرة الثانية، بعد فوزه أمس على المنتخب المصري بركلات الترجيح 5/‏ 3، وذلك بعد أن تعادل المنتخبان بهدف لكل منهما طيلة أشواط المباراة الأساسية والإضافية.وكانت المباراة مثيرة، إذ حضرها 16540 مشجعاً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بمدينة أبها، وحافظ المنتخب السعودي على الفوز تتابعاً في البطولتين السابقة والحالية.