يشهد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في مدينة أبها السعودية عند الساعة 7:30 مساء اليوم (الأحد) بتوقيت مكة المكرمة، نهائي بطولة كأس بطولة العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم، الذي سيجمع «الأخضر» بـ«الفراعنة»، في لقاء سيكون صعباً وقوياً على المنتخبين. وكان المنتخب السعودي تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على نظيره الفلسطيني في الدور نصف النهائي بنتيجة 5 أهداف نظيفة، بينما تأهل المنتخب المصري عقب انتصاره على المنتخب الجزائري بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.وسيسعى «الصقور الخضر» للمحافظة على اللقب، الذي فازوا به في النسخة الماضية، فيما سينافس منتخب «الفراعنة» بمستوى فني عالٍ، بناء على ما قدمه خلال مشواره في البطولة من مستويات رائعة.ومن المتوقع حضور جماهير غفيرة ستساند المنتخبين في المباراة النهائية. وكانت الجماهير المصرية اعتادت أن تحضر بكثرة في جميع مباريات منتخب بلادها أمام المنتخبات الأخرى. وشهدت مباراة المنتخب المصري أمام الجزائر في الدور نصف النهائي جمهوراً كبيراً، وهو مؤشر قوي للدعم الجماهيري المصري بشكل أكبر في مباراته أمام المنتخب السعودي، الذي كان حضور جماهيره بشكل متواضع في اللقاءات السابقة، ولكن من المؤكد أن تزحف الجماهير السعودية بشكل كبير للقاء النهائي.