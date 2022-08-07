أكد مساعد مدرب المنتخب السعودي للشباب الكابتن محمد مسعد، أنهم يستحقون الوصول إلى المباراة النهائية لكأس العرب تحت (20عاماً) مع المنتخب المصري، «نواجه ضغوطات كبيرة للحفاظ على اللقب الذي توّجنا به العام الماضي، ونحن الآن في أتم الجاهزية لخوض اللقاء، وثقتنا كبيرة في اللاعبين بتحقيق الانتصار وحصد الكأس وتقديمه هدية للوطن».جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية لبطولة كأس العرب التي ستقام مساء اليوم (الأحد) التي ستجمع المنتخبين الشقيقين السعودي والمصري.في المقابل، قال مدرب منتخب مصر محمود جابر «شرف لكلا المنتخبين الوصول إلى المباراة النهائية، وبلوغ هذه المرحلة أمر طبيعي ومعتاد بالنسبة للكرة المصرية، وسنعمل من أجل الظهور بصورة متميزة في هذا النهائي المرتقب».وأضاف «جميع المباريات تحتاج لقدر من التوفيق بجانب عوامل أخرى مثل التركيز والاجتهاد والإعداد لها بشكل جيد داخل وخارج الملعب، ونحن سنعمل على ذلك وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز والتتويج باللقب»، مشدداً على أن «الجمهور هو روح كرة القدم، والجماهير المصرية تعشق هذه الرياضة كثيراً، وهي عنصر داعم لنا بشكل دائم، وننتظر استمرارية حضور ودعم المشجعين داخل الملعب، وإن شاء الله نحتفل سوياً باللقب العربي، الذي نطمح له منذ سنوات».