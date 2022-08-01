اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022 مواعيد مباريات الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى اعتماد موعد المباراة النهائية للبطولة، التي ستقام يوم (الأحد) القادم في تمام الساعة 7:30 مساء، على هامش اجتماعها الذي عقد ظهر اليوم (الإثنين) في مدينة أبها برئاسة عبدالله الجنيبي (عن بُعد)، وبحضور الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاءالله السلمي وأعضاء اللجنة.

كما اطلعت اللجنة على تقارير اللجان الخاصة بمباريات الدور ربع النهائي، حيث قدم الرئيس عبدالله الجنيبي شكره لأعضاء اللجنة وكافة اللجان، على الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، وأسهمت في نجاح جميع المباريات.

فيما قدم الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي شكره وتقديره لكل اللجان ولإدارة البطولة وللأمانة العامة على الجهود التي بذلت في مباريات الدور ربع النهائي، التي أقيمت (الأحد) الماضي.

وناقشت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات الخاصة بمباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية، من كافة النواحي الإدارية والفنية والتنظيمية.

من جانب آخر، يُعقد اليوم (الثلاثاء) الاجتماع التنسيقي والتحضيري لمباراتي الدور نصف النهائي، ثم المؤتمرات الصحفية الخاصة بمدربي منتخبات فلسطين والسعودية ومصر والجزائر، وذلك في فندق قصر أبها بمدينة أبها.

يذكر أن منتخبات فلسطين والسعودية ومصر والجزائر تأهلت إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على منتخبات الأردن واليمن والمغرب وتونس على الترتيب.