تأهل المنتخب السعودي لدور نصف النهائي في بطولة كأس العرب (تحت 20 عاما) المقامة في مدينة أبها.ونجح الأخضر الشاب في التغلب على المنتخب اليمني في اللقاء الذي جمعهما على ملعب المحالة أمس (الأحد) ضمن دور ربع النهائي، بضربات الترجيح 3/‏‏1، بعد تعادلهما سلبيا في الأشواط الأصلية. وشهد اللقاء تألق حارس مرمى المنتخب السعودي أسامة المرمش، الذي تصدى لـ3 ضربات ترجيح.وسيواجه الأخضر الشاب المنتخب الفلسطيني الأربعاء على ملعب المحالة في دور الأربعة من بطولة كأس العرب.فيما استطاع المنتخب الفلسطيني إقصاء نظيره الأردني من دور ربع النهائي بضربات الترجيح 5/‏4 بعد تعادلهما إيجابيا في شوطي المباراة 1/‏‏1.