تنطلق اليوم (الأحد) مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، والتي تحتضنها أبها وخميس مشيط.إذ سيستهل الأخضر الشاب مواجهات دور الثمانية بلقاء المنتخب اليمني عند الساعة (5:00) عصرا، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ويلتقي في اللقاء الثاني منتخبا الجزائر وتونس عند الساعة (9:00) مساءً على نفس الملعب.فيما يحتضن ملعب نادي ضمك مباراتي منتخبي الأردن وفلسطين عند الساعة (3:00) عصرا، وتختتم مباريات ربع النهائي بلقاء المنتخبين المصري والمغربي عند الساعة (7:00) مساء.من جانبهما، تحدث لـ«عكاظ» المحاضر الآسيوي يحيى جابر، ومدير الفئات السنية سابقا بنادي أبها عيسى الشقيقي، عن بطولة كأس العرب تحت (20 عاما) بقولهما: استمتعنا والآلاف كثيراً، بمنافسات الدور التمهيدي التي كانت محل أنظار المتابعين في المدرجات وخلف الشاشات، وكانت تحمل الحماس والحيوية وظهور المنتخبات بمستويات فنية عالية، وحظيت بحضور جماهيري رغم هطول أمطار غزيرة في بعض المباريات، ولم تؤثر على مواقيت المباريات في تنظيم بطولي رائع، فيما تأهلت المنتخبات الثمانية الأكثر تميزا وتفوقا، وبالتالي ننتظر مباريات قوية ومثيرة في دور ربع النهائي اليوم، ونتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بالتأهل للدور نصف النهائي، وعلى الجماهير الحضور لمؤازرة وتشجيع ودعم الأخضر الشاب من مدرجات ملعب المحالة، وثقتنا بتقديم الصقور الخضر للمستوى الفني الرائع وتحقيق الفوز والتأهل لدور الأربعة في بطولة كأس العرب.السعودية × اليمن5:00 عصراالجزائر × تونس9:00 مساءالأردن × فلسطين3:00 عصرامصر × المغرب7:00 مساء