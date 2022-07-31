يبدأ المدرب الاسباني فيسنتي مورينو مهمة قيادة الفريق الشبابي في مباراته الودية الثانية أمام فريق ريال سرقسطة الاسباني اليوم (الأحد)، خلال المعسكر الإعدادي الحالي بمدينة ماربيا الإسبانية، ومن المتوقع أن يشارك جميع اللاعبين في اللقاء الودي الثاني.وكان المدرب فيسنتي مورينو بدأ العمل فنيا يوم (الخميس) الماضي بعد التعاقد معه لمدة موسم رياضي واحد، وتسلم زمام الأمور من المدرب الوطني عبداللطيف الحسيني الذي قاد الليوث في اللقاء الودي الأول أمام فريق لاس بالماس الذي انتهى لصالح الشباب 2/‏1 سجلها اللاعبان هتان باهبري، وخالد الغامدي.