خسر فريق الوحدة وديته الثانية أمام فريق إنتر سيتي الاسباني بهدف مقابل لا شيء، وحرص المدرب اكرابوفيتش على مشاركة الحارس منير المحمدي وانسيلمو وبوتيا أساسيين في المباراة والاعتماد عليهم في التشكيل الأساسي، ولم يشارك المهاجم الفرنسي جون بوغبل وكابتن الفريق وليد باخشوين بسبب الاصابات.من جهة أخرى يخوض الفريق الوحداوي تجربته الثالثة مساء غد (الإثنين) أمام فريق هيركوليس الإسباني، من اجل اللعب بتشكيل مختلف عن التشكيل الذي خاض به اللقاء الودي الثاني ضد انترسيتي ومن أجل الوقوف على مستوى جميع العناصر الموجودة في المعسكر الحالي.