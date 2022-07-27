تأهل منتخب السعودية إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، بعد فوزه على منتخب العراق بنتيجة 4-1 في ختام مباريات المجموعة الأولى أمس (الثلاثاء).سجل أهداف المنتخب السعودي كل من عبدالله رديف (3 أهداف) ومصعب الجوير، بينما جاء هدف منتخب العراق بواسطة اللاعب عبود الشافعي.وحصل لاعب منتخب السعودية عبدالله رديف على جائزة أفضل لاعب في المباراة.بهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب السعودي لـ6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، ليضمن التأهل مباشرة إلى دور الثمانية، يليه منتخب موريتانيا بـ3 نقاط ثم المنتخب العراقي بدون رصيد.