تنطلق اليوم (الأربعاء) منافسات النسخة الثامنة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 20 يوليو الجاري وحتى 6 أغسطس القادم، في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط.وتُقام المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي السعودية وموريتانيا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة عند الساعة 5:00 مساءً، ضمن لقاءات المجموعة الأولى التي تضم معهما منتخب العراق.وفي اللقاء الثاني، يواجه منتخب الإمارات نظيره الأردني عند الساعة 9:00 مساء على ملعب نادي ضمك، في المجموعة الثانية التي تضم معهما منتخب اليمن.ويشارك في بطولة كأس العرب للشباب 2022، منتخبات السعودية والمغرب ومصر وتونس والجزائر والإمارات والعراق وعمان والبحرين والأردن ولبنان وفلسطين وموريتانيا وليبيا والسودان واليمن وجيبوتي والصومال.مباريات اليوم