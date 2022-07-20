أجرى النجم الاتحادي عبدالعزيز البيشي عملية تنظيف للركبة على يد الطبيب البروفيسور سالم الزهراني في مدينة الرياض، وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وإعدادي أثناء معسكر الفريق في النمسا، وهنأ رئيس النادي أنمار الحائلي البيشي على نجاح العملية الجراحية، وتمنى له الشفاء العاجل والعودة للركض الكروي مع زملائه اللاعبين.من جانب آخر، يستأنف الفريق الكروي تدريباته اليوم (الأربعاء)، بإجراء الفحوصات الطبية للاعبين قبل السفر للنمسا السبت القادم، لبدء فترة الإعداد للموسم الرياضي القادم على مرحلتين؛ الأولى في سيفيلد بمقاطعة تيرول يوم 24 يوليو الجاري، وسيخوض العميد لقاءين وديين، الأول أمام فيورنتينا الإيطالي يوم 31 من الشهر ذاته، والثاني أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي يوم 7 أغسطس القادم، والمرحلة الثانية ستكون بمنطقة باد تاتزماندورف يوم (8)، وسيلعب لقاءين وديين، الأول أمام الوحدة الإماراتي يوم (12)، قبل نهاية معسكر النمسا، والعودة لجدة يوم 13، وخوض مباراة ودية أمام أحد الفرق المحلية بجدة يوم (19)، قبل بدء دوري المحترفين السعودي يوم (25) من الشهر نفسه. وكان الجهاز الإداري للفريق الاتحادي أبلغ اللاعبين بضرورة الالتزام بموعد العودة للتدريبات استعداداً للموسم الرياضي الجديد الذي تنتظر العميد خلاله استحقاقات محلية يسعى للمنافسة على تحقيق بطولاتها في الموسم القادم.