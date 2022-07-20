اجتاز اللاعبون الأجانب في فريق الوحدة الشرط الأول في بند التعاقد بسلامتهم طبيا بعد الفحوصات التي خضعوا لها أخيرا وأثبتت مقدرتهم على المشاركة في التدريبات اليومية والمباريات الودية والرسمية، وهم: حارس المرمى المغربي منير المحمدي، ومواطنه لاعب الوسط المحور فيصل فجر، وكابتن منتخب لوكسمبورغ الجناح الأيسر جيرسون ردوريغيز، وقلب الدفاع الكوستاريكي أوسكار دوارتي، والمهاجم الفرنسي رجون دافيد بوغبل. وسيتم اعتماد اللاعبين الأجانب ضمن قائمة اللاعبين الذين سيغادرون غداً (الخميس) إلى إسبانيا لإقامة معسكر إعدادي هناك لمدة 3 أسابيع، يشمل تدريبات صباحية ومسائية، وإجراء 6 مباريات ودية، وسيحدد المدرب برونو اكرابوفيتش القائمة الرئيسية التي سيخوض بها غمار دوري المحترفين السعودي للموسم القادم.وكان رئيس النادي سلطان أزهر أقام حفل عشاء لكافة اللاعبين الأجانب الجدد والجهازين الفني والإداري قبل مغادرتهم جدة إلى إسبانيا للانخراط في المعسكر الإعدادي لمنافسات الموسم الجديد.