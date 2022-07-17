جانب من مباراة المنتخبين السعودي والقطري في البطولة العربية.
جانب من مباراة المنتخبين السعودي والقطري في البطولة العربية
جانب من مباراة المنتخبين السعودي والقطري في البطولة العربية
جانب من مباراة المنتخبين السعودي والقطري في البطولة العربية
جانب من مباراة المنتخبين السعودي والقطري في البطولة العربية
جانب من مباراة المنتخبين السعودي والقطري في البطولة العربية
يواجه المنتخب السعودي للشباب غدا (الإثنين) نظيره الكويتي ضمن مباريات البطولة العربية الـ19 في العاصمة المصرية القاهرة.
وكان الأخضر الشاب خسر أمام نظيره القطري 68 /66 في ثالث مبارياته ضمن البطولة العربية، والتي أقيمت السبت الماضي. وشهد الربع الأول تقدم المنتخب السعودي 24-17، بينما الربع الثاني نجح منتخب قطر في تقليص التقدم وإنهاء الفترة الثانية لصالحه 45-42، فيما شهد الربع الثالث تراجع منتخبنا الوطني وسجل 3 نقاط، وأنهى المنتخب القطري الربع لصالحه 55- 48، وعاد الأخضر الشاب للقاء في الربع الأخير إلا أن الوقت لم يسعفه ويخسر بفارق نقطتين من قطر.
وكان الأخضر الشاب خسر أمام نظيره القطري 68 /66 في ثالث مبارياته ضمن البطولة العربية، والتي أقيمت السبت الماضي. وشهد الربع الأول تقدم المنتخب السعودي 24-17، بينما الربع الثاني نجح منتخب قطر في تقليص التقدم وإنهاء الفترة الثانية لصالحه 45-42، فيما شهد الربع الثالث تراجع منتخبنا الوطني وسجل 3 نقاط، وأنهى المنتخب القطري الربع لصالحه 55- 48، وعاد الأخضر الشاب للقاء في الربع الأخير إلا أن الوقت لم يسعفه ويخسر بفارق نقطتين من قطر.