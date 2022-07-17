يواجه المنتخب السعودي للشباب غدا (الإثنين) نظيره الكويتي ضمن مباريات البطولة العربية الـ19 في العاصمة المصرية القاهرة.وكان الأخضر الشاب خسر أمام نظيره القطري 68 /66 في ثالث مبارياته ضمن البطولة العربية، والتي أقيمت السبت الماضي. وشهد الربع الأول تقدم المنتخب السعودي 24-17، بينما الربع الثاني نجح منتخب قطر في تقليص التقدم وإنهاء الفترة الثانية لصالحه 45-42، فيما شهد الربع الثالث تراجع منتخبنا الوطني وسجل 3 نقاط، وأنهى المنتخب القطري الربع لصالحه 55- 48، وعاد الأخضر الشاب للقاء في الربع الأخير إلا أن الوقت لم يسعفه ويخسر بفارق نقطتين من قطر.