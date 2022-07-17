علمت «عكاظ» من مصادرها أن النجم عبدالرحمن غريب في طريقه للانضمام لنادي النصر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وتبقت بعض التفاصيل المتعلقة بطلبات اللاعب من أجل إتمام الصفقة المحلية الأولى للعالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وأوضحت المصادر أن الإدارة الأهلاوية وافقت على عرض نادي النصر الذي تضمن إعارة اللاعب عبدالرحمن غريب لصفوف الفريق النصراوي بالإعارة لموسم واحد.وكان مدرب النصر غارسيا أوصى الإدارة النصراوية بإتمام التعاقد مع غريب من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول.هذا وكان اللاعب عبدالرحمن غريب جدد عقده مع النادي الأهلي في يناير الماضي لمدة 3 سنوات حتى العام 2025.عقدهمع الأهليحتى 2025إعارتهللنصر لموسم واحد