كسب المنتخب السعودي تحت 20 عاما ضيفه منتخب طاجيكستان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التجريبية التي جمعتهما على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن المعسكر الإعدادي لبطولة كأس العرب.وسجل أهداف الأخضر اللاعب مصعب الجوير هدفين، والمهاجم عبدالله رديف هدفا.يذكر أن منتخبنا الوطني تحت 20 عاما، يأتي على رأس المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب، وبجانبه منتخبا العراق وموريتانيا.