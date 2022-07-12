أوصى المدرب البرتغالي نونو سانتو، الإدارة الاتحادية بالتعاقد مع حارس الفيصلي السابق مصطفى ملائكة، لتعزيز صفوف الفريق الاتحادي الأول. وتؤكد مصادر «عكاظ» أن ملائكة تلقى عرضاً مادياً جيداً من أطراف اتحادية لشراء عقده من الفتح وتمثيل العميد بداية من الموسم الكروي القادم، بعد أن وقع مع النموذجي رسمياً في صفقة انتقال حر جار الترتيب لإعلانها من قبل نادي الفتح، عقب دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده مع ناديه السابق الفيصلي.وأشارت المصادر إلى أن رغبة ملائكة في اللعب لصفوف الاتحاد وختام مشواره مع العميد، لعبت دوراً محورياً في تسهيل المفاوضات قبل أن تتوقف جزئياً عند فروقات مالية بسيطة.وأوضحت المصادر أن الإدارة الاتحادية تملك خيارات بديلة في مركز الحراسة، إلا أن ملائكة يعتبر الخيار الأبرز كحارس محلي، ومن المتوقع أن تتوصل أطراف التفاوض لتوافق على التفاصيل المالية في الأيام القليلة القادمة.يذكر أن الحارس مصطفى ملائكة لعب لعدد من الأندية طوال مشواره الاحترافي؛ من أبرزها الأنصار والاتحاد وهجر والفيصلي قبل أن يوقع أخيراً مع الفتح لمدة موسمين بعقد يتضمن بنوداً وشروطاً تتيح فسخ العقد مقابل مبلغ مادي.مستجدات ملائكة:وقّع عقداً احترافياً مع الفتح لموسمينمدرب الاتحاد نونو أوصى بالتعاقد معه