حققت عذبة للسباقات لمالكها الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، إنجازها الثاني خلال هذا الأسبوع بتحقيق الفرس «أكليل عذبة» إنتاج عذبة للسباقات والعائدة له انتصارها الثاني على التوالي في سجلها السباقي، وحلت ثانيًا الفرس «بيان عذبة» وهي من إنتاج عذبة للسباقات والعائدة له في الشوط المخصص للجياد العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر بميدان نيو بري بالمملكة المتحدة بزمن وقدره ١:١٨:١١. وما زالت أسطبلات عذبة تتصدر قائمة منظمة سباقات الخيول العربية بالمملكة المتحدة كأفضل مالك في المملكة المتحدة، والجواد «كفو عذبة» أفضل أداء ومكاسب، كما تصدر مدرب أسطبلات عذبة «فيليب كولينجتون» قائمة أفضل مدرب حتى تاريخ ٧ يوليو.